Ci sono alcune informazioni che dobbiamo considerare oggi, per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Lazio-Bologna. Match delicatissimo che, al netto del momento d’oro dell’Atalanta, ha il forte sapore della Champions League, considerando quanto sia corta la classifica alle spalle della squadra allenata da Gasperini. In attesa di capire se chi sta davanti avrà un calo, senza dimenticare la forza potenziale di compagini come Roma e Napoli, è normale che ci sia grande attesa per il match in programma allo Stadio Olimpico, con un grosso flusso di tifosi atteso per l’evento.

Alcune spiegazioni sul ritardo accumulato con la vendita dei biglietti di Lazio-Bologna

Sarà un turno di Serie A molto caldo, come abbiamo avuto modo di percepire nei giorni scorsi, quando abbiamo provato a prescisare sul nostro magazine alcuni aspetti relativi alla vendita dei ticket per la sfida tra Verona e Juventus. Dunque, se non sarà sold a Roma, ci andremo vicini, ma come in tanti hanno avuto modo di constatare, questa mattina ancora non è partita la vendita dei biglietti di Lazio-Bologna. Evento più unico che raro in occasione dei match interni per il club biancoceleste, visto che solitamente la società avvia con largo anticipo le varie fasi che precedono il singolo evento.

A cosa è dovuto il ritardo nella vendita dei biglietti di Lazio-Bologna? Pochi dubbi sul fatto che la partita di domani sera in Champions League, in programma sempre allo Stadio Olimpico contro il Bayern Monaco, abbia condizionato non poco le scelte di marketing. Basti pensare al fatto che la Lazio stessa abbia ufficializzato speciali promozioni per domenica prossima, dedicate a chi sarà allo stadio anche in coppa. C’è un comunicato in merito, che a conti fatti anticipa implicitamente notizie anche per gli altri tifosi.

La promozione focalizzata sui biglietti di Lazio-Bologna partirà domani 14 febbraio alle 16 su Vivaticket, quando con ogni probabilità scatterà anche la vendita libera, oltre a quella dedicata al settore ospiti.

