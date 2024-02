Questa sera si conclude la miniserie di Rai 1 Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia. Il 13 febbraio 2024 vanno in onda in prima serata il terzo e il quarto episodio della fiction sulla vita del “padre” dell’inno nazionale e di un gruppo di patrioti che hanno caratterizzato il Risorgimento italiano.

Goffredo Mameli è stato definito la “prima rockstar” per il modo in cui il suo componimento ha saputo caratterizzare una generazione e avere una forte influenza sulla società dell’epoca.

Nella prima puntata, andata in onda ieri, abbiamo avuto modo di conoscere il giovane Mameli, il suo impegno durante i combattimenti a Milano, l’incontro con Nino Bixio, il suo amore tormentato con Geronima Ferretti.

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: Anticipazioni terzo episodio

Nella seconda ed ultima puntata di Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, assisteremo all’incontro del giovane con Giuseppe Mazzini, che vuole convincerlo a unirsi al Circolo italiano. La morte di un suo caro amico, causato dalla repressione del governo genovese, spinge Mameli a imbraciare il fucile e andare a combattere a Roma con Giuseppe Garibaldi, proprio mentre il Papa è fuggito e il popolo ha preso in mano il potere.

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: Anticipazioni quarto episodio

Durante l’ultimo episodio della serie nasce la Repubblica Romana di cui Goffredo contribuirà a scrivere la Costituzione. Mentre è all’Officina metallurgica, Goffredo incontra il suo amore più grande dopo la delusione con Gelsomina, Adele Baroffio. Tra un articolo e una discussione di politica nasce una passione fortissima, ma l’idillio si rompe con l’arrivo a Roma dei francese. Il ragazzo va ancora una volta in guerra, ma viene ferito e nel luglio del 1849 muore in ospedale, a 22 anni, tra le braccia di Adele, senza sapere di aver scritto la storia del suo popolo da cui verrà ricordato per sempre.

