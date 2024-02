Ci sono finalmente indicazioni più concrete, pur essendo ufficiose, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 ed il rilascio del tanto atteso aggiornamento con la nuova interfaccia One UI 6.1. Si tratta di un pacchetto software che abbiamo iniziato ad “annusare” poche settimane, in occasione della presentazione dei recenti Samsung Galaxy S24, mentre in tanti si chiedono quando metterà piede sui modelli che risultano già disponibili sul mercato. Dal produttore coreano, va detto, ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, ma è altrettanto vero che altre fonti autorevoli si siano sbilanciate negli ultimi tempi.

Analizziamo meglio le tempistiche di uscita sul Samsung Galaxy S23 in vista del nuovo aggiornamento One UI 6.1

Insomma, provando ad andare oltre le solite considerazioni sull’andamento del prezzo per questa serie, come abbiamo avuto modo di constatare anche a fine gennaio sul nostro magazine, abbiamo qualcosa di minimamente concreto da esaminare oggi 12 febbraio. In particolare, pare che i tempi di uscita sul Samsung Galaxy S23 del tanto invocato aggiornamento One UI 6.1 possano focalizzarsi fondamentalmente su due finestre, stando almeno a quanto affermato negli ultimi tempi da personaggi “bene informati”.

Vedere per credere quanto riportato su Twitter da Tarun Vats. A suo dire, infatti, ci sarà una doppia svolta tra il prossimo 11 e 13 marzo, senza dimenticare l’arco temporale compreso tra 18 e 20 marzo. I modelli coinvolti, in questo frangente, saranno i vari Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Insomma, ci apprestiamo a vivere un mese molto intenso soprattutto coi Samsung Galaxy S23, per forza di cose in pole positioni tra i dispositivi destinati a ricevere prima di altri l’aggiornamento con One UI 6.1.

