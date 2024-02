La truffa del cesto Ferrero Rocher in regalo a San Valentino è una vecchia conoscenza. Sono diversi anni infatti che, in occasione della rinomata Festa degli Innamorati, sui servizi di messaggistica come WhatsApp (ma anche sui social) si diffondono gli inviti a partecipare ad un fantomatico concorso che mette in palio proprio i tanto amati prodotti dolciari. Serve dunque anche oggi mettere in guardia chiunque dal pericolo che si corre.

Il messaggio truffa visibile sui telefoni di tanti italiani fa riferimento alla possibilità di ottenere un cesto Ferrero Rocher non pagando alcunché. Il pacco dolciario sarebbe a disposizione di chi partecipa ad un concorso del brand. Proprio Ferrero non ha organizzato nessun gioco a premi quest’anno, ma in realtà neanche nel recente passato. Soprattutto non è mai stata ufficializzata alcuna iniziativa che promette di regalare interi pacchi di prodotti Rocher in cambio della participazione a qualche sondaggio.

La truffa del cesto Ferrero Rocher in regalo si articola nel seguente modo. Chi riceve la comunicazione del finto concorso a premi è invitato a visitare un link. Il collegamento non ha niente a che fare con il brand Ferrero appunto: alcuni cyber criminali hanno pensato di costruire un clone farlocco del sito Ferrero appunto e proporre il raggiro del finto gioco a premi. Per partecipare, la vittima di turno è costretta a completare un form con preziosi dati personali (quelli anagrafici ma anche i più preziosi riferimenti di qualche metodo di pagamento. Insomma, il rischio reale e concreto è quello di mettere nelle mani di personaggi senza scrupoli informazioni preziose. La conseguenza reale sarebbe quella di vedere anomali ammanchi sul proprio conto bancario o sulle proprie carte, nonché essere destinatari di campagne di scam successive. In questo 2024, come in futuro, iniziative truffaldine di questo tipo saranno sempre riproposte e dunque varrà la pena conoscerle a fondo.

.Continua a leggere su optimagazine.com