Nome: Rita

Cognome: De Crescenzo

Anno di nascita: 1979

Città: Pallonetto di Santa Lucia (Napoli)

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Tiktoker

Chi è Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo nasce a Napoli nel 1979 e vive a Pallonetto di Santa Lucia. Grazie ai suoi contenuti pubblicati su TikTok, oggi è diventato uno dei personaggi più richiesti per le feste private.

Rita è sposata con Salvatore Bianco e ha due figli. Dopo un passato burrascoso di cui ha parlato anche a Le Iene, è riuscita a coltivare il suo personaggio fino a conquistare l’olimpo dei creator più seguiti in Italia. I suoi video contengono sketch divertenti, balletti, attimi di quotidianità. È anche artefice di alcuni tormentoni social come le canzoni Ma Te Vulisse Fà Na Gara E Ballo?, Fiocchi Di Neve, Wata Wata, Io Sto Sclerando e tante altre.

Alcune volte ha fatto discutere, come nel caso in cui su TikTok ha avuto una sfuriata contro il marito che ha accusato di non essersi preso cura di lei in un’occasione in cui si è sentita male per strada. Oltre ai contenuti sui social, Rita De Crescenzo ha aperto un negozio in cui vende i suoi prodotti brandizzati. La sua avventura con il punto vendita Svergognata Shop è iniziata nel 2022.

L’arresto e l’assoluzione

Nel 2017 Rita De Crescenzo è stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga, un arresto dovuto a una “intercettazione telefonica” – come da lei stessa raccontato sui social – e di cui non ha mai avuto vergogna di parlare, considerandosi da sempre una persona trasparente.

Così racconta la sua disavventura: “Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti”. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione. “I veri colpevoli sono ancora in carcere”, ha raccontato Rita De Crescenzo.

Continua a leggere su optimagazine.com