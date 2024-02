Sarà il tempo a dirlo, o forse direttamente Ye. Nell’album Vultures 1 di Kanye West e Ty Dolla Sign ci sarebbe un brano in cui l’ex marito di Kim Kardashian si riferisce a quanto accaduto a Venezia qualche mese fa. I fan ne sono convinti.

Vultures 1 di Kanye West e Ty Dolla Sign

Dopo tanti annunci, ritardi e date saltate, Vultures 1 di Kanye West e Ty Dolla Sign ha visto la luce il 10 febbraio 2024. L’album, data la presenza di Ye, si è già presentato pieno di controversie.

Ricordiamo che il rapper e imprenditore del marchio Yeezy si è reso tristemente famoso per le uscite antisemite e razziste, a causa delle quali si è ritrovato più volte precluso l’accesso ai suoi canali social e la ferma condanna di tante associazioni umanitarie. A proposito di queste accuse, nella title-track Vultures Kanye West ha risposto così: “Come faccio a essere antisemita? Ho appena sco*ato una pu**ana ebrea“.

Fu** Sumn parla di Venezia?

Molti fan hanno notato che nella traccia Fuk Sumn – letteralemente Sco*are/Fo**ere Qualcosa, dato che “sumn” è uno slang usato per abbreviare “something” – c’è un verso che potrebbe lasciare poco spazio alle interpretazioni.

“Tienimi il cappotto, mi reggo il drink da solo, vieni con me. Shawty, vuoi sco*are qualcosa? Fanculo, succhiamelo pubblicamente“. Per molti l’ultima frase è un riferimento a quanto accaduto a Venezia durante l’estate 2023. Su un’imbarcazione della città lagunare Ye e la sua compagna Bianca Censori furono immortalati in atti osceni: il rapper aveva i pantaloni abbassati e la Censori era china sul suo bassoventre.

Per questo motivo la società Venezia Turismo Motoscafi denunciò l’artista e comunicò al Daily Mail l’intenzione di bandire la coppia dalla loro flotta con soluzione immediata. Lo scandalo fece il giro del mondo e Kanye West non commentò l’accaduto.

Continua a leggere su optimagazine.com