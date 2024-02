Lo Xiaomi 14 è già stato lanciato in Cina ma la sua uscita globale è prevista solo per fine mese. Durante una presentazione del prossimo 25 febbraio saranno riproposti i dettagli hardware del telefono e verrà chiarito anche il prezzo dei dispositivi della serie per tutti i mercati. Tuttavia, nelle ultime ore, sono stati chiariti i dettagli relativi al costo in euro del telefoni, diffusi da un sito specializzato in hi-tech greco.

A quanto sarebbe venduto dunque lo Xiaomi 14 secondo le ultime anticipazioni? Il team del sito Techmaniacs già citato ha scoperto evidenziato il prezzo dello Xiaomi 14 per la Grecia per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interno: ebbene questo esemplare costerebbe 1099 euro. Possiamo assumere che il prezzo di altri paesi europei e dunque anche quello italiano non sia molto dissimile.

Il paragone con il precedente Xiaomi 13 è abbastanza significativo, se consideriamo il prezzo del modello base della passata generazione. Il top di gamma dell’anno scorso costava 999 euro e dunque saremmo di fronte ad un incremento di ben 100 euro. Va anche detto che, circa 12 mesi fa, l’esemplare di partenza era dotato di 8 GB di RAM e di 256 GB di storage: ciò non toglie tuttavia che la differenza resta non trascurabile. Peccato che, almeno per il momento, non si sappia nulla del valore commerciale del prossimo Xiaomi 14 Ultra: i dettagli di listino di quest’ultimo potrebbero confermarci o meno l’intenzione di rivedere verso l’alto la spesa dei futuri acquirenti.

Considerata la presentazione globale del prossimo 25 febbraio, sono in molti a puntare ad un lancio commerciale degli Xiaomi 14 il successivo 28 febbraio. A parte il modello standard e quello Ultra, non dovrebbero essere lanciati gli esemplari Pro al di fuori della Cina e dunque quest’ultima variante dovrebbero restare esclusiva del paese natale del brand Xiaomi.

