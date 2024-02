Meta è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza con i suoi prodotti e bloccare lo spam WhatsApp sarà presto più semplice che mai con un rapido e immediato comando. In effetti, è stata appena comunicata la volontà di procedere ad una novità di rilievo per gli utenti finali del servizio, pensata proprio per proteggerli da truffe, raggiri e minacce di vario tipo.

Quanto messo in campo dagli sviluppatori è la possibilità di bloccare mittenti che inoltrano spam, senza neanche aprire il messaggio che è veicolo del probabile raggiro. Come visibile nell’immagine di inizio articolo condivisa ufficialmente, ecco che gli utenti visualizzeranno una notifica più completa alla ricezione di una nota potenzialmente pericolosa. Quest’ultima conterrà, oltre al solito comando di risposta, anche quello relativo alla possibilità di bloccare il mittente di una simile comunicazione. Insomma, senza aprire l’applicazione e pure il messaggio dubbio, gli utilizzatori finali saranno in grado di ftroncare sul nascere qualsiasi rischio.

Se quanto appena indicato non dovesse ancora bastare, sempre ufficialmente, è stata condivisa un ulteriore scorciatoia che consentirebbe di bloccare messaggi spam su WhatsApp. Anche in questo secondo caso, viene messa in campo una strategia di protezione più sicura per le potenziali vittime di truffe di qualsiasi tipo. Sempre senza entrare nelle chat specifica, verrà visualizza una schermata secondaria per bloccare i messaggi quando il servizio di messaggistica individuerà un pericolo.

La novità in tema spam per WhatsApp è stata comunicata in relazione ad Android ma non c’è dubbio che l’implementazione riguarderà anche gli iPhone. Sui tempi di rilascio di questo prezioso plus non sono stati forniti dettagli. probabilmente, almeno per un po’, continuerà la necessaria fase sperimentale. Nel prosieguo dell’anno e magari già in primavera, il cambiamento giungerebbe davvero per tutti. Eventuali aggiornamenti al riguardo non mancheranno di essere comunicati non appena disponibili.

