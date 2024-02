Ancora novità in vista per WhatsApp, l’app di messaggistica continua ad aggiornarsi per migliorare l’esperienza utente e dalle ultime informazioni spuntano nuovi elementi anche dal punto di vista estetico. A riportare questa notizia ci hanno pensato come sempre i colleghi di WABetaInfo, che risultano sempre essere molto aggiornati per quanto concerne il mondo WhatsApp. La nuova funzionalità riguarda la possibilità di personalizzare il tema cromatico della popolare app di messaggistica.

Sarà possibile colore WhatsApp in pochi passi: emergono interessanti indicazioni per tutti

Dunque, non solo una migliore connessione con Telegram, come osservato nei giorni scorsi. Nell’ultima versione beta dell’app iOS, l’azienda ha introdotto una tinta verde in alcune sezioni dell’interfaccia, ma in un prossimo aggiornamento gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra cinque diversi colori. Una scelta estetica che potrà far piacere a coloro che si sono un bel po’ stancati del solito colore presente su WhatsApp. Con quest’ultimo aggiornamento in arrivo infatti si avrà modo di poter cambiare colore dei temi e delle interfacce dell’applicazione.

Potranno essere personalizzati elementi come il conteggio dei messaggi sul lato destro dell’elenco delle chat, i cerchi che circondano gli aggiornamenti di stato, i colori delle schede selezionate in basso e alcuni pulsanti sull’interfaccia. Starà quindi a voi scegliere il colore che più piace, abbandonando questo verde canonico che ormai per anni è stato presente su WhatsApp. Un restyling estetico che sicuramente farà piacere agli utenti che amano anche cambiare l’interfaccia di un’applicazione.

Non ci sono novità legate alla funzionalità di WhatsApp, ma come sempre anche l’occhio vuole la sua parte e se è possibile aggiornare un elemento di design, perché non farlo? Al momento il rilascio di questo nuovo aggiornamento non è ancora avvenuto, si tratta di un update al quale si sta lavorando in forma beta, ma nelle prossime settimane sarà possibile sfruttarlo, così ogni utente avrà modo di poter personalizzare a proprio piacimento WhatsApp. Per ora si parla solo di colori, ma WhatsApp sta testando anche una funzionalità di editor di adesivi nell’ultima versione beta.

