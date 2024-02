La storia del “padre” dell’inno nazionale dell’Italia approda per la prima volta in TV. Su Rai 1, il 12 febbraio 2024 in prima serata, va infatti in onda la fiction Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, che racconta attraverso le gesta di Goffredo e di un gruppo di giovani patrioti, il Risorgimento italiano.

La miniserie è strutturata in 4 episodi, da circa 50 minuti ciascuno, trasmesse in due puntate. La prima, appunto, questa sera, la seconda domani 13 febbraio.

Realizzata da Pepito Produzioni e Rai Fiction con il sostegno del Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, la serie è scritta da Antonio Antonelli e Michela Straniero, diretta da Luca Lucini e Ago Panini

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: Trama

La storia inizia nel 1847, quando Goffredo Mameli, ventenne carismatico e idealista, riusciva con le sue parole a smuovere le coscienze di un’intera generazione, segnando l’epoca del Risorgimento e iscrivendo il suo nome in maniera indelebile nella storia del nostro Paese.

Mameli parte da Genova insieme a trecento volontari per prendere parte alle Cinque giornate del ’48. Lo stesso fece nel ’49 quando, insieme ad altri 500 giovani, si diresse a Roma per difendere la città.

A fare da cornice alla sua attività patriottica, due storie d’amore che hanno segnato la sua vita: la prima, tragica, distrutta da un matrimonio imposto; la seconda, più feice, ma comunque contrastata dai combattimenti e dall’idea di poter morire da un momento all’altro.

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: Cast

Il protagonista della miniserie è Riccardo De Rinaldis Santorelli, che veste i panni di Goffredo Mameli, dopo aver recitato in Doc-Nelle tue mani, Vivere non è un gioco da ragazzi e Non Mentire.

Accanto a lui un mix di volti noti della fiction italiana, come Neri Marcorè, Ricky Memphis, Luca Ward, Lucia Mascino, Sebastiano Somma e Maurizio Lastrico, e giovani attori, tra cui Amedeo Gullà, Chiara Celotto, Barbara Venturato e Riccardo Maria Manera.

