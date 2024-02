Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 11 febbraio.

Si comincia dall’episodio 5×06 di 911 dal titolo Rissa nel braccio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Rispondendo a un incendio in carcere, Bobby e il 118 si ritrovano intrappolati in una rivolta mortale. Eddie e Buck portano una guardia fuori dalla prigione per condurla in ospedale. Mentre Hen, Bobbie e Ravi restano bloccati a causa dei detenuti ancora in libertà. Aiutati dal medico della prigione si rifugiano nell’infermeria, ma scoprono che il detenuto ferito in realtà è una delle guardie e capiscono che chi ha lasciato la struttura con Buck e Eddie non è chi credevano: l’uomo si rivela essere Mitchel Trent.