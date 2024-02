La serie Vivo V30 sta per essere completata con l’arrivo del modello Vivo V30 Pro. Anche se al momento non ci sono informazioni precise sulla data di lancio, il recente ottenimento della certificazione Bluetooth SIG suggerisce che potremmo aspettarci l’annuncio in un futuro non troppo lontano. Riguardo alle specifiche e alle caratteristiche del telefono, ci si aspetta che il Vivo V30 Pro offra miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Probabilmente includerà una fotocamera più avanzata, un processore più potente ed una batteria con maggiore autonomia. È possibile anche che presenti altre funzionalità premium, ma fino a quando non verranno rilasciate informazioni ufficiali da parte di Vivo, dovremo attendere ulteriori dettagli per avere una panoramica completa delle specifiche e delle caratteristiche del Vivo V30 Pro.

Il Vivo V30 Pro porta il numero di modello V2319, come da certificazione Bluetooth SIG. L’elenco rivela che il telefono sarà dotato di supporto Bluetooth 5.3 e supporto di rete 5G. Inoltre, ci sono alte possibilità che il V30 Pro possa essere un rebrand del Vivo S18 Pro, lanciato di recente in Cina; per chi non lo sapesse, il Vivo V29 Pro è un re-brand del Vivo S17 Pro. Qualora il Vivo V30 Pro dovesse essere davvero un re-brand del Vivo S18 Pro, ecco a seguire un richiamo delle principali specifiche: display AMOLED FHD+ da 6,78 pollici con risoluzione di 2800 × 1260 pixel, HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100% e luminosità di picco fino a 2800 nit.

Sotto la scocca un processore MediaTek Dimensity 9200+ abbinato a GPU Immortalis-G715, memoria RAM fino a 16GB e spazio di archiviazione UFS 3.1 fino a 512GB. Lato software, il presunto Vivo S18 Pro dovrebbe eseguire il sistema operativo Android 14 con interfaccia OriginOS 4. Quanto al comparto fotografico, il device dovrebbe sfoggiare sul retro un sensore Sony IMX920 da 50MP con apertura f/1.88, OIS e flash LED, un ultra-wide Samsung JN1 da 50MP con f/2.0 e una fotocamera per ritratti con teleobiettivo 2x da 12MP. Frontalmente, una selfie-cam da 50MP ha un doppio flash LED. Come connettività, il telefono offre 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C e NFC. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 80W.

