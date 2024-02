Le ultime notizie sull’attesissimo top di gamma Xiaomi 14 Ultra indicano che il lancio globale potrebbe essere fissato per il prossimo 25 febbraio. Tuttavia, sembra che il dispositivo sarà inizialmente disponibile in Cina, prima di essere distribuito in altri mercati selezionati, seguendo una strategia di lancio consolidata per Xiaomi. Oggi, l’affidabile informatore Digital Chat Station ha intensificato le anticipazioni condividendo un’immagine che lo ritrae con quattro smartphone tra le mani, di cui uno sembra essere il presunto Xiaomi 14 Ultra. Ciò suggerisce che il device potrebbe essere già nelle mani di tester o insider del settore, in vista del suo imminente debutto sul mercato.

Negli ultimi mesi, i rumor riguardanti il prossimo Xiaomi 14 Ultra hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, con le prime specifiche che hanno iniziato a circolare già a dicembre. Tuttavia, un nuovo post su X di un noto leaker ha gettato ulteriore luce sul futuro dispositivo, evidenziando ancora una volta ciò Xiaomi intende porre sulle prestazioni fotografiche ad alto livello. Gli appassionati ora attendono con impazienza altri dettagli sulle specifiche tecniche, sulle funzionalità e sulla data di lancio ufficiale del dispositivo. Resta da vedere se Xiaomi riuscirà a mantenere le promesse e a stupire il mercato con il suo nuovo prodotto di punta.

Secondo i rapporti, lo Xiaomi 14 Ultra avrà un display AMOLED LTPO QHD+ da 6,73 pollici con risoluzione 1440 x 3200 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e protezione di grado IP68 (resistente ad acqua e polvere). Sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, con 16GB di RAM e fino a 1TB di storage interno, mentre ad alimentarlo sarà una grande batteria da 5300mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 90W. Lato software, questo fantastico top di gamma Xiaomi eseguirà il sistema operativo Android 14 basato su interfaccia HyperOS. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device offre sul retro un sensore principale da 50MP, un grandangolare da 50MP, un teleobiettivo 3,2X da 50MP e un ulteriore teleobiettivo 5X da 50MP; frontalmente, una selfie-cam da 32MP.

