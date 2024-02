Nelle più belle canzoni di Gigliola Cinquetti c’è una parte importante della canzone italiana. Approdata al Festival di Sanremo appena 16enne, per lei si spalancarono le porte dell’Eurovision Song Contest e in seguito, per le sue posizioni sempre più lontane dal conservatorismo, diventò bersaglio di polemiche. Eppure il suo brano più famoso fotografò un certo tipo di Italia.

Non Ho L’Età (1964)

La storia di Non Ho L’Età è quella di tante adolescenti che nei primi anni ’60 scoprirono l’amore. Con questo brano, che riportava i pensieri di una giovanissima che non si sentiva pronta a vivere un amore per via della sua età, vinse il Festival di Sanremo 1964. Più tardi Gigliola Cinquetti ne prese le distanze: “L’amore non è un fatto anagrafico”, e quando si avvicinò al Partito Radicale fece infuriare alcuni fan. LEGGI LA STORIA DEL BRANO

Non ho l'età Audio CD – Audiobook

Rdm Edition (Publisher)

Dio, Come Ti Amo (1965)

Nel 1965 Gigliola Cinquetti partecipò al Festival di Sanremo con Domenico Modugno, autore della canzone. I due vinsero il Festival, e Modugno volò per l’Eurovision. La versione della Cinquetti uscì su 45 giri con il brano Vuoi come lato B.

La Pioggia (1969)

La Pioggia è una delle canzoni più famose di Gigliola Cinquetti. Con questo brano la cantante partecipò al Festival di Sanremo in coppia con l’artista francese France Gall e si classificò al quinto posto. Il successo arrivò anche in acque internazionali, con traduzioni in lingua inglese, francese e spagnola. Anche gli Squallor resero omaggio al brano nel film Arrapaho, quando Daniele Pace (uno degli autori) ne cantò un estratto senza arrangiamento.

Alle Porte Del Sole (1973)

Con Alle Porte Del Sole, la storia raccontata in Non Ho L’Età fu stravolta da una narrazione più vicina alla sessualità. Fu merito degli autori, tra cui Mario Panzeri, Pilat e Daniele Pace, che spogliarono la Cinquetti dall’immagine della ragazzina indifesa e timida affidandole un brano maturo e intenso.

Continua a leggere su optimagazine.com