Netflix si appresta a lanciare in streaming una nuova serie TV destinata ad appassionare gli amanti della fantascienza. Parliamo di Das Signal – Segreti dallo Spazio, miniserie tedesca, già paragonata a capolavori cult come Interstellar, che sarà disponibile sulla piattaforma con la N a partire dal prossimo 7 marzo.

La scomparsa di un’astronauta spinge i suoi familiari a una disperata ricerca di risposte. Ma più scoperte fanno, più il pericolo aumenta… per loro e per il mondo. Sinossi ufficiale Netflix

La protagonista di questo thriller drammatico è Paula, un’astronauta in missione nello spazio che, mentre è di ritorno sulla Terra, scompare, facendo perdere le sue tracce. La donna prova a mettersi in contatto con la sua famiglia attraverso alcuni segnali con cui tenta di informarli che potrebbe aver fatto una scoperta in grado di mettere a rischio molte vite umane.

Nei panni di Paula troviamo Peri Baumeister, Yuna Bennett è la piccola Charlie, mentre Florian David Fitz interpreta Sven. Tra gli altri interpreti principali che compongono il cast di Das Signal – Segreti dallo Spazio troviamo:

Katharina Schüttler (Nora)

Hadi Khanjanpour (Hadi Hiraj)

Hadi Khanjanpour (Benisha Mudhi)

