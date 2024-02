Sembra che il colosso di Seul potrebbe presto annunciare altri due smartphone di fascia media. Dopo il lancio dei Samsung Galaxy A15 5G e A25 5G, per l’azienda sudcoreana è giunto il momento di lanciare i Samsung Galaxy A35 e A55. I render di entrambi questi telefoni sono stati rivelati qualche settimana fa, ma ora sono trapelate le loro immagini più chiare, rivelando tutte le varianti di colore. I rendering per la stampa dei Samsung Galaxy A35 e A55 sono stati pubblicati dal leggendario leakster Evan Blass (@evleaks). Come potete vedere nelle immagini qui sotto, il Samsung Galaxy A35 ha finalmente un design Infinity-O per lo schermo, caratterizzato da un ritaglio del display a forma di foro dall’aspetto moderno per la fotocamera frontale. Si tratta di un aggiornamento rispetto al Galaxy A34, che ha una tacca a forma di U sulla parte superiore dello schermo. Anche il Samsung Galaxy A55 riceve un enorme aggiornamento: un telaio in metallo. Questo è il primo telefono della serie Galaxy A con struttura in metallo, che lo rende più resistente e premium.

Come riportato da “SamMobile“, entrambi i telefoni presentano il nuovo linguaggio di design “Key Island” di Samsung e sono disponibili in quattro colori: nero, verde, rosa e bianco. L’immagine seguente suggerisce l’inclusione di un grado di protezione IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua e Knox per la sicurezza. Le cornici dei telefoni appaiono leggermente più sottili rispetto ai predecessori. Gli smartphone dovrebbero essere alimentati da una batteria da 5000mAh e da una ricarica rapida da 25W. Come al solito, possiamo aspettarci che questi prossimi dispositivi siano dotati di altoparlanti stereo e Samsung Pay.

È stato anche rivelato che il Samsung Galaxy A35 sarà dotato del processore Exynos 1380, mentre il Galaxy A55 avrà il nuovissimo processore Exynos 1480 con una GPU Xclipse 530. Entrambi i telefoni avranno probabilmente 8GB di RAM, 128/256GB di spazio di archiviazione e uno slot per schede microSD. Entrambi gli smartphone avranno una fotocamera principale da 50MP con OIS e una fotocamera macro da 5MP. Il Galaxy A35 potrebbe avere una fotocamera ultra-wide da 8MP, mentre il Galaxy A55 ha un sensore della fotocamera ultra-wide da 12MP. I Samsung Galaxy A35 e A55 saranno probabilmente dotati di GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB Type-C. Eseguiranno la One UI 6.x basata su Android 14 e riceveranno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

