Occorre fare molta attenzione ad alcune limitazioni che possiamo considerare già ufficiali, al momento, per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Verona-Juventus nel settore ospiti, considerando il fatto che la loro commercializzazione scatterà ufficialmente nella giornata di oggi. Partiamo proprio dalle tempistiche, perché con ogni probabilità ci sarà una risposta importante da parte dei sostenitori bianconeri, motivo per il quale chi non si farà trovare pronto al momento giusto, potrebbe essere tagliato fuori come spesso accade in circostanze simili.

Verranno fissate delle limitazioni per i biglietti di Verona-Juventus nel settore ospiti: la vendita parte oggi

Del resto, abbiamo osservato già a proposito della sfida tra Lecce ed Inter, nei giorni scorsi, che una big del campionato ha sempre grande seguito quando arriva in campi di squadre di bassa classifica. Insomma, a partire dalle 15 di oggi 9 dicembre ci sarà una ressa virtuale su Vivaticket per assicurarsi un ticket utile per accedere al Bentegodi, in occaisone di un match che si preannuncia molto delicato per entrambe la squadre. La compagine scaligera dovrà raccogliere soprattutto in casa i punti salvezza, dopo aver cambiato profondamente pelle durante il mercato di gennaio.

Al contempo, la Juventus ha un margine di errore bassissimo qualora voglia tenere il passo dell’Inter per la lotta scudetto, a prescindere da come andranno le cose nel turno di campionato di questo fine settimana. Per quanto riguarda i biglietti di Verona-Juventus per il settore ospiti, la società ospitante ha fatto sapere che i tifosi con residenza in regioni differenti dal Veneto non potranno acquistare altri settori. L’unica eccezione, sotto questo punto di vista, ci sarà coi possessori tessera “Non vi lasceremo mai” di Hellas Verona FC.

Insomma, tutto pronto per la vendita dei biglietti di Verona-Juventus, anche nel settore ospiti.

