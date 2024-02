Dopo essere apparso per la prima volta al cinema in Sonic – Il film 2, Knuckles the Echidna si appresta a fare il suo debutto da protagonista in una serie televisiva incentrata interamente su di lui.

Lo show in 6 episodi, intitolato appunto Knuckles, è una produzione Paramount Pictures, creato da John Whittington e Toby Ascher, e debutterà su Paramount+ il prossimo 26 aprile. La serie è basata sul videogame Sonic the Hedgehog e a livello narrativo si pone tra il secondo film della saga di Sonic e il terzo, in uscita a dicembre del 2024.

Stando a quanto emerge dalla sinossi ufficiale, nella serie Knuckles accetta di addestrare Wade per insegnargli tutti i segreti per diventare un vero guerriero Echidna.

La miniserie su Knuckles era stata annunciata già nel 2022, dopo il successo al cinema del personaggio, che interpretato da Idris Elba. Accanto a lui c’è Adam Pally (Happy Endings, The Mindy Project), che torna a vestire i panni di Wade Whipple.

Paramount+ ha recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale di Knuckles.

