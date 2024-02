Esistono semplici app per ottenere in poche mosse foto con cornici di San Valentino, con i giusti richiami all’imminente Festa degli Innamorati. il prossimo 14 febbraio, coppie nuove di zecca ma pure con diversi anni sulle spalle vorranno di certo onorare il classico rituale dell’amore. Per farlo, oltre ai regali, potrebbe essere una simpatica trovat5a quella di elaborare immagini di momenti vissuti insieme con un tool a tema e molto versatile. In questo approfondimento, ne esamineremo uno in particolare.

Funzionamento

L’app pensare per ottenere foto con cornici di San Valentino testata dalla nostra Redazione è presente sul Google Play Store per dispositivi Android in una formula del tutto gratuita. In realtà, lo strumento prevede anche una sua corrispondente versione a pagamento senza pubblicità, ma in pratica con le stesse funzionalità del tool gratis.

L’applicazione non prevede registrazioni di alcun tipo, semmai include la richiesta di una specifica autorizzazione fin dal primo utilizzo. Il permesso riguarda naturalmente la possibilità per il tool di accedere alle immagini della fotocamera e della galleria. Al primo lancio dello strumento, appare subito molto intuitiva la procedura per ottenere bellissime immagini con effetti speciali ideali per il prossimo 14 febbraio.

La schermata home dell’app per ottenere le cornici, testi e altri elementi grafici di San Valentino per i propri contenuti presenta due tasti iniziali. il primo è quello che presenta l’icona galleria. Tramite il pulsante, si scelgono proprio le immagini presenti nel “rullino” del proprio telefono per procedere all’editing pensato per la Festa degli Innamorati. Altra alternativa è quella rappresentata dal tasto fotocamera, per catturare istantaneamente un momento speciale. Qualsiasi soluzione si provi, l’applicazione restituirà sempre gli stessi strumenti di editing. In primis, si può scegliere tra cornici con elementi grafici diversi, con un tripudio di cuori e nuance tra il rosso e il rosa. Di seguito è possibile accedere alla scelta degli effetti da applicare alle foto, magari per una resa in bianco e in nero, in color seppia e molto altro ancora. La personalizzazione è massima, attraverso dei cursori appositi per aumentare il contrasto dei colori nelle foto, il bilanciamento del bianco, la luminosità e chi più ne ha più ne metta.

L’app che restituisce foco con le cornici a tema di San Valentino non poteva essere completa se non pure con lo strumento Testo. In particolar modo, all’utente è consentito aggiungere parole e piccole frasi all’immagine in editing, scegliendo il tipo di carattere, la sua grandezza e il colore preferito. Provare per credere, le opzioni di personalizzazione sono davvero tantissime nella versione del tutto gratuita dell’applicazione. Quella a pagamento, venduta a 3,19 euro sul Play Store, ha grosso modo il solo vantaggio di bloccare la visualizzazione di annunci pubblicitari negli strumenti.

Usabilità

Non bisogna essere esperti di editing per utilizzare l’app pensata per ottenere foto con le cornici di San Valentino. Tutti gli strumenti a disposizione degli utilizzatori finali sono abbastanza intuitivi. Non c’è alcun rischio di sbagliare o perdere tempo: ogni scelta nell’elaborazione di un’immagine deve essere confermata o annullata a proprio piacimento.

Tra le opzioni fondamentali, si segnala anche quella per condividere il lavoro ottenuto dopo l’editing attraverso un’applicazione preferita come WhatsApp o anche un messaggio di posta, un social o altro servizio. Naturalmente poi ogni nuova immagine a tema San Valentino può essere scaricata tra i documenti del telefono per qualsiasi uso.

Continua a leggere su optimagazine.com