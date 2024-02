Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare il Samsung Galaxy S23, dispositivo dello scorso anno che gode di uno sconto davvero importante su Amazon. Rispetto infatti a qualche settimana fa è possibile acquistare questo prodotto ad un prezzo molto più conveniente, merito anche dell’approdo sul mercato del Samsung Galaxy S24. Quest’ultimo è un top di gamma di ultimissima generazione che però attualmente risulta avere un costo decisamente molto alto e non alla portata di tutti.

Confermato il trend che vede scendere il prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon oggi

Un modo per invertire la tendenza del mercato, considerando quanto riportato oggi sul momento favorevole per gli iPhone. Può essere quindi un’alternativa interessante tuffarsi sull’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S23 da 128GB di memoria interna. Grazie allo sconto del 9% applicato sul prezzo mediano di 623,99 euro, ecco che quest’oggi è possibile acquistare tale top di gamma alla cifra di 569 euro. Siamo un bel po’ al di sotto dei 600 euro e questa può essere l’occasione giusta per riuscire finalmente ad avere tra le mani uno smartphone Android di altissimo livello.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

C’è disponibilità immediata su Amazon, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S23 arriverà nelle vostre case. Altro aspetto positivo di fare acquisti su Amazon è senza dubbio la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz.

Lato hardware spicca la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM, mentre la memoria interna è da 128GB. Per quanto concerne il comparto fotografico, questo Samsung Galaxy S23 conta su un triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Per la fotocamera anteriore invece spazio al sensore da 12 megapixel. Infine la batteria è da 3900 mAh.

Continua a leggere su optimagazine.com