Pare che il Samsung Galaxy A55 5G verrà lanciato presto in Cina e che anche un ulteriore dispositivo, provvisoriamente chiamato Galaxy Y55, possa fare il proprio debutto presto nel paese asiatico. Il principale motivo è che entrambi gli smartphone sono emersi nel database della piattaforma di certificazione cinese MIIT. Del resto, è stato individuato il dispositivo anche nella certificazione BIS, confermando il debutto in India. Adesso, è stato il nuovo telefono del colosso sudcoreano è stato individuato nel database FCC con il numero di modello SM-A556E/DS e l’ID FCC A3LSMA556E.

Il database FCC conferma che Samsung farà debuttare il Galaxy A55 5G con un doppio vassoio per schede SIM, rivelando, inoltre, che il device supporti l’adattatore con il numero di modello EP-TA800. Per quanto riguarda i dettagli dell’adattatore di supporto, si dice che il produttore doterà lo smartphone di una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la tecnologia Super Fast Charging di ultima generazione da 25W. Il database FCC non rivela ulteriori specifiche per il prossimo smartphone della serie Galaxy A; tuttavia, la certificazione 3C ottenuta dal dispositivo va a confermare il supporto alla ricarica rapida da 25W con una potenza nominale di 9V/2.77A.

Il database di Geekbench conferma che il produttore asiatico equipaggerà il Samsung Galaxy A55 5G con il processore Exynos 1480, non ancora presentato, abbinato fino a un massimo di 8GB di RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il SoC octa-core è dotato di quattro core ad elevate prestazioni con clock a 2,75GHz ciascuno e quattro core ad efficienza ognuna con clock a 2,05GHz. Il database aggiunge inoltre che il chipset avrà il numero di modello s5e8845 e integrerà la GPU Xclipse 530. Lato software, il dispositivo verrà lanciato con il sistema operativo Android 14 pronto all’uso.

