Comica, attrice, filantropa e attivista: di un artista si possono e si devono dire tante cose, quado la sua carriera non si limita alla sola facciata dello spettacolo. Ma chi è Teresa Mannino?

Chi è Teresa Mannino

Nata a Palermo nel 1970, si diploma al liceo classico e consegue la laurea in filosofia. Dopo gli studi accademici si butta a capofitto nel mondo della recitazione, frequentando la scuola europea presso il Teatro Carcano di Milano.

Matura le sue prime esperienze a teatro interpretando la Lisistrata di Aristofane e partecipando alla commedia di Woody Allen Dio sotto la regia di Valeria Di Pilato. Gli studi e i tirocini per il teatro non finisco, fino a quando si affaccia al cabaret con le prime apparizioni per Zelig, che le aprirà il posto d’onore in Zelig Off del quale sarà conduttrice dal 2005 al 2011 insieme a Federico Basso.

Tra il 2007 e il 2008 fa parte del cast di Zelig Circus. Nel 2009 conduce Checco Zalone Show presso il teatro Ariston di Sanremo. Oltre alle esperienze su Radio 2 con lo sceneggiato Mi Chiamano Bru e il format Isole (In)Comprese, Teresa Mannino parte per il suo primo tour teatrale con Terrybilmente Divagante.

La televisione e il cinema

Estremamente versatile e adatta ad ogni ruolo, Teresa Mannino debutta al cinema nel 2008 con il film Amore, Bugie & Calcetto e reciterà anche per Carlo Vanzina nella commedia Ex-Amici Come Prima (2011) e Buona Giornata (2012).

Per il piccolo schermo, recita in un episodio de Il Commissario Manara nel 2009 e nella puntata La Piramide Di Fango della serie TV Il Commissario Montalbano nel 2016.

Nel sociale, più volte si è espressa contro la disparità di genere e a favore della salvaguardia del pianeta e delle politiche per diminuire l’impatto ambientale.

