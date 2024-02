Se siete intenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, di elevata qualità e del marchio Xiaomi, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’interessante offerta del Redmi 12, tra l’altro best buy del giorno. Il dispositivo, grazie allo sconto dell’8%, sarà vostro al prezzo di soli 199,90 euro (invece di 218,02 euro di listino), con il bellissimo colore Sky Blue e capacità di memoria da 256GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche tecniche dello smartphone.

Lo Xiaomi Redmi 12 4G presenta un display piatto IPS LCD FHD+ da 6,79 pollici con una risoluzione di 2460 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, HDR. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G88, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e GPU Mali-G52 MC2. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 15W. Quanto al comparto fotografico, il device offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP (f/1.8), da un secondo sensore da 8MP (f/2.2) e un terzo sensore da 2MP (f/2.4); davanti, troviamo una fotocamera selfie da 8MP (f/2.8).

Lato software, lo Xiaomi Redmi 12 4G esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia MIUI 14. Per quanto riguarda le connettività, il device offre: rete mobile 4G, 802.11 a/b/g/n/ac 5, Bluetooth 5.3, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC per i pagamenti contactless, connettore cuffia da 3,5 mm, porta USB Type-C, Voice over LTE (VoLTE) supportato.

