Il Festival di Sanremo giunge alla sua terza serata, giovedì 8 febbraio. Si inizia alle 20.40, si chiude intorno all’1.30. Si esibiranno 15 di 30 artisti in gara, quelli del secondo gruppo.

Se nella prima serata si sono esibiti tutti i 30 cantanti di Sanremo, la seconda serata ha dato spazio ai primi 15 cantanti presenti e la terza prevede la performance dei restanti 15.

Vota il pubblico attraverso il televoto e la giuria delle radio. Al termine della serata verranno comunicate le 5 canzoni più votate della serata, in attesa della serata cover di venerdì 9 febbraio.

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2024

All’Ariston arriva Russel Crowe. Ci sarà Sabrina Ferilli, per la promozione della fiction Gloria. Edoardo Leo presenterà invece la fiction Il Clandestino. Ospite a Sanremo Gianni Morandi. Paolo Jannacci e Stefano Massini portano sul palco in dialogo in musica sulle morti sul lavoro. Sul palco Suzuki Paola e Chiara, sulla Costa Smeralda Bresh.

Co-conduttrice della serata l’attrice comica Teresa Mannino.

Gli abbinamenti della terza serata del Festival

Rose Villain presentata da Gazzelle

Santi Francesi presentati da Clara

Diodato presentato da The Kolors

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Bnkr44 presentati da Fred De Palma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Negramaro presentati da Emma

Ghali presentato da Mahmood

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Mr.Rain presentato da Il Volo

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Sangiovanni presentato da Renga e Nek

La Sad presentati da Geolier

Maninni presentato da Alfa

Ordine di uscita terza serata

Il Tre

Maninni

Bnkr44

Santi Francesi

Mr. Rain

Rose Villain

Alessandra Amoroso

Ricchi e Poveri

Angelina Mango

Diodato

Ghali

Negramaro

Fiorella Mannoia

Sangiovanni

La Sad