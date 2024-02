Il Samsung Galaxy S24 sta convincendo tanti acquirenti in tutto il mondo: ne è una riprova il fatto che anche in Italia si siano dilungati i tempi di spedizione per questo telefono. Allo stesso tempo, tuttavia, c’è un aspetto che non ha convinto del tutto i primissimi possessori di uno dei modelli del top di gamma. Si tratta della resa dei colori vividi dello schermo, non all’altezza del vecchio Samsung Galaxy S23 secondo molti.

Anche se con l’opzione colore vividi selezionata, sono in tenti a lamentare delle nuance poco accese appunto. Dal canto suo, ora Samsung ha fatto sapere che la sua intenzione è stata quella di proporre un effetto più reale e accurato delle immagini ed è per questo che si è limitata volutamente la vividezza di qualsiasi contenuto visivo. Insomma, la decisione intenzionale del produttore non è per nulla un bug e proprio per questo, vien da dire, è possibile porvi subito rimedio. La conferma di lavori in corso nella specifica direzione proviene dall’autorevole informatore Ice Universe che ne ha appena parlato su X.

Secondo quanto riferito, con un prossimo aggiornamento del Samsung Galaxy S24 (magari già la patch del mese di febbraio), verrà inserito un nuovo cursore al di sotto di quello relativo al bilanciamento del bianco. Proprio Ice Universe ha riportato un’immagine relativa alla sezione che potrebbe essere progettata dagli sviluppatori. In pratica, a suo piacimento, qualsiasi utente potrebbe aumentare la nitidezza dello schermo, operando sulla predominanza di una nuance piuttosto che un’altra. L’esperto suggerisce pure come l’operazione restituirebbe qualcosa di già sperimentato sui vecchi Samsung Galaxy S23 o Samsung Galaxy S21, in base ai settaggi prescelti.

Exclusive: The next version of Galaxy S24 series will solve the problem that the vivid screen mode is not vivid. Add the "Vividness" option, and you can adjust the vividness of the third gear by yourself. The default is S24' s current vividness, So people who are satisfied with… pic.twitter.com/gtPtKxsBdl — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 8, 2024

Come già detto, è molto probabile che la novità per i colori più vividi sul Samsung Galaxy S24 giungerà con l’imminente patch di sicurezza del mese di febbraio. Quest’ultima è stata già dettagliata ed è giunta sui primi dispositivi, dunque dovrebbe essere in distribuzione nel giro di pochissimo, al massimo qualche giorno.

Continua a leggere su optimagazine.com