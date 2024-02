All’uscita degli iPhone 16 mancano ancora diversi mesi, eppure si iniziano a moltiplicare le voci relative ai melafonini di quest’anno. In particolare, proprio negli ultimi giorni, l’informatore Majin Bu si è reso protagonista di una serie di rivelazioni. Dopo quelle relative al design dei successori degli attuali iPhone 15, è ora la volta delle presunte specifiche delle batterie dei telefoni. Apple starebbe lavorando all’aumento dell’amperaggio della componente per la carica, anche se non per tutti gli esemplari previsti per il prossimo autunno.

Partiamo da quanto appena riportato per gli iPhone 16 Pro Max. La batteria dell’esemplare top di gamma assoluto avrebbe un amperaggio pari a 4676 mAh. Il salto in avanti rispetto al predecessore iPhone 15 Pro Max sarebbe completo, considerando l’attuale valore di 4422 mAh. La scelta sarebbe di certo dettata da una specifica decisione di progettazione, con il nuovo melafonino dotato di uno schermo più ampio (anche se non sappiamo esattamente di quanto).

Anche per l’iPhone 16 standard si concretizzerebbe un balzo in avanti per l’amperaggio della relativa batteria. L’amperaggio del modello di quest’anno sarebbe uguale a 3561 mAh. L’attuale iPhone 15, di contro, si ferma a 3349 mAh. In questo caso, almeno per ora, non sono giunti significativi rumor relativi all’intenzione di Apple di aumentare le dimensioni dello schermo del suo prossimo melafonino standard. Nel caso non ci fosse alcuna crescita della diagonale del display del telefono, la novità andrebbe forse a favore di un concreto miglioramento dei tempi di autonomia del telefono.

A fronte dei miglioramenti appena indicati, il già citato informatore Majin Bu segnala come per gli iPhone 16 Plus Apple sia pronta invece a fare un passo indietro, Mentre l’attuale iPhone 15 Plus ha una batteria da 4383 mAh, per quest’anno l’esemplare corrispondente potrebbe dover contare su un’unità di soli 4006 mAh.

Quanto appena condiviso rientra nell’ambito di premature anticipazioni hi-tech. Con il prosieguo delle settimane, potrebbe giungere qualche nuovo dettaglio sull’autonomia dei prossimi melafonini, magari corredato da qualche prova nella fase inziale di produzione.

