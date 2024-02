Non solo Sanremo 2024: anche stasera, sulla guida tv, c’è una vasta gamma di programmi alternativi per chi non è interessato a seguire il festival della canzone italiana.

Tanti film, ma anche serie tv e attualità, sono tanti i titoli in onda stasera, giovedì 8 febbraio come alternativa a Sanremo 2024.

Si comincia con Assassinio sull’Orient Express su Rai2. Il film, dal romanzo di Agatha Christie, vede Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot. Il noto detective è atteso a Londra con urgenza e trova subito una sistemazione, lusso e confort sull’Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa un’indagine che lo condurrà dove nemmeno lui aveva previsto.

Su Rai3 c’è Lansky, il film che ripercorre la vera storia del mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, Meyer Lansky. Colui che è stato ritenuto il principale esponente del cosiddetto “Sindacato ebraico”. L’uomo, ormai anziano, vive a Miami per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Qui, sotto protezione dell’FBI, è intenzionato a raccontare tutta la sua storia a David Stone, un celebre giornalista che sta affrontando una profonda crisi esistenziale e ora, grazie a questa intervista, ha l’opportunità della sua vita.

Su Rete4 va in onda l’approfondimento giornalistico di Dritto e Rovescio.

Su Canale 5 c’è Terra Amara, come ieri, per un’altra puntata speciale in fascia serale. Fikret ha intenzione di sposare Betul entro un mese. Quest’ultima e Mehmet-Hakan pensano di lasciarsi alle spalle la loro vecchia vita, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste. Azize si sta riprendendo da una brutta caduta, e insiste che è stata la figlia di Sermin a farle del male. Saniye scopre che Erkem sta facendo recintare un terreno di proprietà degli Yaman. Zuleyha si informa e capisce che la colpevole di tutto è Betul.

Infine, su Italia1, Scarlett Johansson è la protagonista di Ghost in the Shell, adattamento cinematografico dell’omonimo manga del 1989 di Masamune Shirow. In seguito a un terribile incidente, il maggiore Mira Killian è stata salvata dalla Hanka Robotics, che l’ha trasformata in un cyborg e l’ha messa a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9, che si occupa di antiterrorismo cibernetico. Il suo compito è quello di trovare e neutralizzare il terrorista Kuze. Anche se il corpo di Mira è interamente una macchina, la sua anima è sempre la stessa. Quando scopre una verità sconvolgente sul suo passato, la vita e il modo di agire della ragazza cambieranno completamente.

