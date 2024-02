Ci sono molte segnalazioni oggi 8 febbraio su login ed accesso a PST Giustizia che non funziona, con un chiaro riferimento alla piattaforma che da alcune ore a questa parte sta facendo emergere anomalie decisamente inattese tra coloro che sono soliti utilizzarla. Una vicenda che, per certi aspetti, richiama quello che abbiamo vissuto anche a fine gennaio con NoiPA, anche se già in queste ore pare stiano venendo a galla alcune differenze sostanziali tra i casi. Insomma, è importante fare il punto della situazione con determinati dettagli che sono emersi fino a questo momento.

Al momento risulta non funzionante login ed accesso a PST Giustizia oggi: focus sulle soluzioni momentanee

Per farvela breve, nel momento in cui andiamo online con il nostro articolo risulta assolutamente impossibile il login ed accesso a PST Giustizia oggi, al punto che occorre analizzare più nel dettaglio alcune soluzioni temporanee. In particolare, come è stato di indicato da alcuni admin di gruppi su Facebook, è possibile utilizzare una pagina web alternativa, con la quale potremo risolvere i disagi vissuti in queste ore. Insomma, questione che va monitorata minuto dopo minuto, sperando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Dunque, dovrebbe trattarsi di un semplice intervento di manutenzione, motivo per il quale ci sono buone ragioni per credere che entro la giornata di oggi tutto verrà archiviato. Inutile dire che sarà importante seguire la vicenda minuto dopo minuto, in modo da essere sul pezzo in caso di ripristino di PST Giustizia. A voi come stanno andando le cose nella giornata di oggi? Teneteci aggiornati con commenti a fine articolo, così da ottenere ulteriore riscontri sulla vicenda.

Nel frattempo, prendiamo atto che login ed accesso a PST Giustizia oggi non funzionano per gli iscritti alla piattaforma.

