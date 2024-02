Nella scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 sono in programma le esibizioni dei primi 15 cantanti dei 30 in gara, gli altri 15 si esibiranno nella terza serata di giovedì 8 febbraio. Per tutti si tratta della seconda esibizione all’Ariston, dopo la prima della serata inaugurale di martedì 6 febbraio.

Già nota la prima classifica parziale. Qui i primi 5 artisti preferiti dalla sala stampa.

A votare stasera, mercoledì 7 febbraio, il pubblico attraverso il televoto e la giuria delle radio.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2024

Stasera la co-conduttrice sarà la cantante Giorgia.

Ospite il musicista Giovanni Allevi e il cantante ed attore Leo Gassmann. Atteso il superospite internazionale John Travolta. Ci sarà un momento dedicato al tema della violenza di genere, con i ragazzi del cast di Mare Fuori, in onda su Rai2 dal 14 febbraio. Un altro momento sarà dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.



Il Premio alla carriera Città di Sanremo verrà consegnato a Gaetano Castelli, alla sua 22esima scenografia del Festival.

Gli abbinamenti della seconda serata del Festival

Alfa viene presentato da Mr.Rain

Annalisa viene presentata da Maninni

BigMama viene presentata da Il Tre

Clara viene presentata da Negramaro

Dargen D’Amico viene presentato da Diodato

Emma viene presentata da Santi Francesi

Fred De Palma viene presentato da Ghali

Gazzelle viene presentato da Bunker 44

Geolier viene presentato da Fiorella Mannoia

Il Volo vengono presentati da Rose Villain

Irama viene presentato da Ricchi e Poveri

Loreda Bertè viene presentata da Sangiovanni

Mahmood viene presentato da Alessandra Amoroso

Renga e Nek vengono presentati da La Sad

The Kolors vengono presentati da Angelina Mango

L’ordine di uscita dei cantanti

Fred De Palma

Renga Nek

Alfa

Dargen D’Amico

Il Volo

Gazzelle

Emma

Mahmood

BigMama

The Kolors

Geolier

Loredana Berté

Annalisa

Irama

Ricchi e Poveri

Clara