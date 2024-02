Per l’iPhone 16 di quest’anno sarebbe pronto un redesign della scocca posteriore, in particolare per il bumper della fotocamera principale del melafonino di base di questo 2024. Siamo nel campo delle indiscrezioni, questo è chiaro: eppure un informatore abbastanza autorevole e riconosciuto nel settore come Majin Bu ha condiviso un concept molto interessante che va proprio in questa direzione.

Apple potrebbe lavorare a quanto visibile nelle immagini condivise in questo articolo e presenti sul social X. In particolare, il comparto fotocamera a due sensori potrebbe essere allocato in una pillola verticale. A differenza dell’iPhone 15, dove le unità sono presenti in diagonale, per il 2024 si sarebbe optato per una soluzione più simile a quella del vecchio iPhone X. Distaccato da questa sezione, ci sarebbe poi il flash. La fotocamera principale del telefono dovrebbe essere da 48 MP ed accompagnarsi all’unità ultra grandangolare da 12 MP.

Il cambiamento appena descritto non sarebbe di natura solo estetica. L’organizzazione verticale del bumper fotocamera dovrebbe fare e da apripista alla possibilità di registrare video spaziali sui modelli base ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus. Fino agli attuali iPhone 15, questo innegabile ed importantissimo plus è stato garantito solo per le varianti Pro della serie ma le cose sarebbero pronte a cambiare.

Le ultime indiscrezioni sull’iPhone 16 segnalerebbero anche l’introduzione di un pulsante di azione più piccolo per gli iPhone 16. Questa tipologia di tasto è di scena ora sugli iPhone 15 Pro‌ e dunque l’evoluzione per la variante base dei melafonini di quest’anno sarebbe reale. Allo stesso tempo, gli ultimi rumor sggeriscono pure l’introduzione di un pulsante di acquisizione sensibile alla pressione che si trova a filo con il telaio del dispositivo. Questi e altri aspetti non mancheranno di essere confermati o disattesi nel prosieguo dell’anno, via via che ci si avvicinerà alla fase di produzione dei prossimi top di gamma Apple.

