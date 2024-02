Lionel Messi è stato il calciatore più grande dell’ultimo ventennio, secondo molti il più forte di sempre. Ma su questo argomento si potrebbe generare una discussione senza fine in cui verrebbero tirati in ballo anche Diego Armando Maradona, Pelé e pochi altri. La sua carriera è stata costellata di trofei e riconoscimenti personali, come gli otto Palloni d’Oro. Il punto più alto però è certamente stato il trionfo, alla guida della nazionale argentina, alla Coppa del Mondo in Qatar del 2022.



La serie raccoglie interviste al giocatore, ai compagni di squadra, allenatori e avversari, ad addetti ai lavori che lo hanno seguito nel corso degli anni, in modo da ripercorrere le fasi salienti della sua carriera fino al massimo traguardo raggiunto.



Apple TV+, per celebrare il campione, propone Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda (titolo originale Messi’s World Cup: The Rise of a Legend), docu-serie in quattro episodi che sarà disponibile in streaming dal 21 febbraio 2024.



Già in passato Apple TV+ aveva proposto un’altra docu-serie incentrata su Messi in cui si racconta l’accoglienza avuta dall’asso sudamericano nel momento dell’approdo all’Inter Miami, squadra che milita nella Major League Soccer, e i suoi primi mesi negli Stati Uniti.

