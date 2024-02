Al termine della prima serata del Festival di Sanremo scopriamo anche la prima classifica delle canzoni in gara. Si tratta di una classifica parziale che svela solo le prime 5 posizioni, su 30 artisti esibitisi al Festival.

Sul finire della prima serata sanremese, Amadeus svela le 5 canzoni più apprezzate e più votate dalla giuria della sala stampa nella serata di martedì 6 febbraio. Ad esprimersi i giornalisti accreditati al Festival e la sala stampa tv e web.

Nota di merito per Marco Mengoni, un eccellente co-padrone di casa con il Direttore Artistico Amadeus. Nota di merito anche per La Sad, nonostante un’esibizione non esattamente soddisfacente. Li ricorderemo però per aver portato un importante argomento sul palco del Teatro Ariston, quello del suicidio e della necessità di prevenzione. E per prevenire, occorre innanzitutto parlarne di più.

Carrellata dei 30 brani in gara, nel corso della prima serata del Festival. Il pubblico ha ascoltato tutte le canzoni, che sarà chiaro a votare attraverso il televoto in due serate differenti, quella di mercoledì 7 febbraio e di giovedì 8 febbraio. Nella seconda serata sanremese si esibiranno infatti 15 dei 30 artisti, gli altri 15 si esibiranno nella terza serata. Il pubblico da casa voterà quindi dopo aver ascoltato i pezzi due volte: nella prima serata e in una tra la seconda e la terza serata.

Al termine delle prime 3 serate, Amadeus svelerà solo una classifica parziale, comunicando esclusivamente le prime 5 posizioni. Nella prima serata, le prime 5 posizioni sono quelle stabilite dalla stampa; nella seconda e nella terza serata saranno invece quelle della giuria radio + televoto.

La classifica generale provvisoria verrà rivelata solo sabato 10 febbraio, all’inizio della serata finale.

La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2024

Loredana Bertè

Angelina Mango

Annalisa

Diodato

Mahmood