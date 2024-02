Sarà presto possibile inviare messaggi da WhatsApp a Telegram e viceversa e questa interoperabilità tra applicazioni di messaggistica riguarderà pure altri servizi come Signal, Messenger, Instagram. Ne abbiamo la conferma ufficiale da parte della stessa Meta, costretta in realtà ad adeguarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea (UE). Il regolamento a tutela degli utenti finali è stato pensato per non costringere chiunque ad usufruire di molteplici servizi per comunicare con i propri contatti e, in quest’ottica, saranno invece le app di messaggistica ad interagire tra loro.

Dick Brouwer, direttore tecnico di WhatsApp che ha lavorato anche all’implementazione della crittografia su Meta e dunque ha molto a cuore l’aspetto della sicurezza della prossima novità WhatsApp, ha chiarito che si sta procedendo di buona lena per raggiungere il risultato richiesto dall’Unione Europea. Come stabilito dai termini indicati proprio dall’UE, sarà nel mese di marzo che verrà presentato un piano di adeguamento dettagliato in questa direzione, Ne deduciamo dunque che per l’implementazione vera e propria di tutte le funzioni necessarie ci vorrà ancora del tempo e magari si dovrà attendere l’inizio dell’estate.

Per iniziare, sarà possibile inviare messaggi da WhatsApp a Telegram e viceversa (ma pure per altre app) di tipo testuale, vocali, ma anche immagini e video. La novità riguarderà in un primo momento solo le chat tra singoli contatti e non tra gruppi, come neanche le chiamate e le videochiamate. La nuova funzione non sarà implementata di default nel servizio di messaggistica: saranno gli utenti a scegliere se approfittare o meno di questa possibilità.

I tempi necessari all’attuazione dell’interoperabilità tra servizi di messaggistica sono di certo dovuti anche alla necessità di garantire la massima sicurezza agli utenti finali. In particolar modo, in effetti, dovrà essere sempre garantita la crittografia end-to-end anche per comunicazioni tra app diverse e questo probabilmente è lo scoglio più difficile da superare.

Continua a leggere su optimagazine.com