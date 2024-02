Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020). È il primo tablet dell’azienda asiatica ad ottenere questa nuova patch di sicurezza. L’upgrade di sicurezza di febbraio 2024 è stato rilasciato per la prima volta la scorsa settimana per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Ora, l’aggiornamento verrà presto rilasciato su più telefoni e tablet.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo software per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite arriva con la versione firmware P615XXS7FXA1. È disponibile in Bangladesh, Francia, India, Nepal e Sri Lanka. La patch di sicurezza di febbraio 2024 risolve 72 vulnerabilità scoperte negli smartphone e tablet Samsung. Si tratta di un aggiornamento minore e include solo la patch di sicurezza, quindi non aspettatevi di vedere nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni dopo averlo installato sul vostro Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ricordate di procedere all’aggiornamento solo se la carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza. Se possedete il tablet e vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare subito la presenza del nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul device > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy Tab S6 Lite nel 2020 con Android 10 integrato. Il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020 e Android 12 alla fine del 2021. Il tablet ha ricevuto Android 13 alla fine del 2022. Questo device non riceverà l’aggiornamento ad Android 14. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

