Per la prima volta in questo 2024, è possibile vedere Sanremo in 4K e ascoltarlo in audio 5.1. Un’occasione unica per non perdersi alcun dettaglio della kermesse canora tanto amata. La nuova tipologia di visualizzazione ad altissima risoluzione è disponibile in diverse modalità e per diversi tipi di tecnologie a disposizione degli utenti finali.

La prima della soluzioni per vedere Sanremo in 4K è a disposizione di chi ha un abbonamento Tivùsat e siamo al cospetto dell’alternativa tecnologicamente più avanzata visto che proprio dal satellite giunge il segnale più stabile e pure meno compresso. Ogni serata del Festival sarà trasmesso alla sua massima risoluzione sul canale 214 dedicato proprio alla Rai in 4K.

Per vedere Sanremo in 4K sul digitale terrestre, grazie alla tecnologia HbbTV, ci si dovrà sintonizzare sul canale 101 del televisore: naturalmente la TV dalla quale si visiona lo spettacolo dovrà supportare l’alta definizione. Almeno allo spettatore finale non è richiesta in questo caso alcuna operazione specifica e l’unica cosa da fare è godersi le esibizioni degli artisti e i tanti momenti dello spettacolo.

Per finire, è possibile vedere Sanremo in 4K anche tramite l’app di RaiPlay per Smart TV, anche se a determinate condizioni. Direttamente dall’pp per TV, bisogna selezionare la voce Dirette e di seguito la scheda RAI 4K. Per poter beneficiare di questa possibilità tuttavia, è necessario che il proprio modello di televisore sia tra quelli supportati dalla tecnologia. Solo provando la visualizzazione della rete ad alta risoluzione, si ha la certezza o meno di poter vedere la kermesse in questa innovativa e rivoluzionaria modalità. A fronte del distinguo appena riportato, c’è da dire che non è necessaria una registrazione con account al servizio RaiPlay per poter godere degli spettacoli del concorso canoro più seguito d’Italia.

