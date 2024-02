Nella seconda serata di Sanremo 2024 al via il televoto. Il pubblico da casa è chiamato per la prima volta a votare i propri artisti preferiti, esprimendosi attraverso lo strumento del televoto da rete fissa o mobile. Si voto dalla seconda alla quinta serata ossia dal 07 al 10 febbraio 2024.

Il Servizio di Televoto è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e Iliad tramite chiamata telefonica.



Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1 Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile tramite SMS.

Come si vota a Sanremo 2024

Il pubblico da casa potrà esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista che verrà comunicato nel corso della trasmissione. Si potrà votare tramite SMS o digitando lo stesso codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. Per votare, è necessario attendere l’apertura della sessione di televoto ed è possibile esprimersi entro la chiusura dello stesso.

Sessioni di televoto di Sanremo 2024

2^ SERATA (mercoledì 7 febbraio 2024)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 15 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



3^ SERATA (giovedì 8 febbraio 2024)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare i restanti 15 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



4^ SERATA (venerdì 9 febbraio 2024)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 30 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

5^ SERATA (sabato 10 febbraio 2024)

PRIMA FASE

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 30 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.



SECONDA FASE

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 5 Artisti rimasti in gara.

Numeri per il televoto di Sanremo 2024

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e Iliad, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Si effettua chiamando il numero 894.001. Il costo di ciascuna chiamata con voto valido è di 0,51 euro IVA inclusa.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1. Il costo di ogni voto valido è di 0,51 euro IVA inclusa. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile.

Codici televoto di Sanremo 2024 per gli artisti in gara