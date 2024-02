Da oggi in poi si fa sul serio: quando vengono caricati dunque i punti FantaSanremo in app come su piattaforma web dedicata al gioco del festival canoro più seguito d’Italia? Nella serata odierna, partirà la kermesse e tutti i 30 partecipanti alla gara si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ogni artista dunque, al termine del lunghissimo appuntamento in programma fra poche ore, avrà i suoi primi punteggi in game. Quando saranno visibili questi ultimi e dunque si potrà pure osservare la propria posizione in classifica.

Per quest’anno l’app FantaSanremo per dispositivi mobili Android e pure iOS è la vera novità del gioco canoro ormai di scena da svariati anni. Come raccontato ampiamente nella nostra rubrica L’APProfondimento, ogni artista riceverà dei bonus e dei malus legati al suo percorso canoro durante le 5 serate del festival. I punti saranno applicati secondo un regolamento ormai collaudato: per la posizione in classifica, per l’ottenimento dei premi speciali, ma soprattutto per gli speciali comportamenti sul palco, per l’abbigliamento, parole e dichiarazioni rivolte al pubblico di casa e dell’Ariston. Ebbene, chi tiene a cuore lo svolgimento del gioco, vorrà sapere quanto prima quale sia la posizione della propria squadra nel FantaSanremo e per quanto non ci sia un orario esatto per la pubblicazione dei dati, c’è intanto da dire che l’aggiornamento dei punteggi non sarà immediato.

Ad insindacabile giudizio della giuria del FantaSanremo, i punti degli artisti e dunque delle squadre del FantaSanremo saranno visibili nelle ore successive alla diretta delle puntate. In pratica, a conclusione di ogni puntata, durante la notte, si procederà all’assegnazione dei giusti punteggi agli artisti. In pratica, dunque, ogni nuova classifica non potrà che essere visibile dalle prime ore del mattino del 7 febbraio e giorni successivi. Il momento esatto della messa online potrebbe variare in base ai casi e soprattutto dipenderà dalla durata delle serate del Festival in questa edizione che, come indicato da Amadeus, non finiranno mai prima delle 2 di notte.

Continua a leggere su optimagazine.com