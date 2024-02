Occorre fare attenzione ai biglietti di Lecce-Inter, considerando il fatto che in questi giorni in tanti si aspettavano una prevendita già in corso arrivati al 6 febbraio. La situazione è tutto sommato abbastanza lineare, con la sfida in programma al Via del Mare tra poco meno di tre settimane che al momento non vede diffuse neppure note ufficiali da parte del club pugliese. Insomma, la situazione non si è sbloccata rispetto al nostro primo approfondimento in merito, ma è chiaro che siamo ormai agli sgoccioli, visto che occorre dare il tempo ai sostenitori interessati all’evento di recarsi allo stadio.

Più tardi del previsto l’uscita dei biglietti di Lecce-Inter: capiamo quando escono a febbraio per i tifosi

Allo stato attuale, possiamo dire che siamo leggermente in ritardo con l’uscita dei biglietti di Lecce-Inter. Quando escono a febbraio? Al momento, la previsione più attendibile ci riporta allo scorcio iniziale della prossima settimana, visto che sul sito del club ospitante, come si nota attraverso l’apposita pagina, allo stato attuale si parla solo del settore ospiti della sfida in programma a Bologna. Situazione in continua evoluzione, dunque, al punto che ora è lecito porsi qualche domanda. Soprattutto nell’ottica della grande mole di sostenitori nerazzurri destinata ad essere presente allo stadio.

Insomma, per tutte le ragioni che abbiamo elencato dovremmo essere agli sgoccioli, con un comunicato ufficiale imminente e la netta sensazione che andremo incontro ad un sold out per una sfida molto importante per le ambizioni di entrambe le compagini. Allo stato attuale, in caso di inserzioni e vendite sui social di biglietti di Lecce-Inter, è molto probabile che si tratti di truffa, fatta eccezione per coloro che decideranno di cedere l’abbonamento per questa partita.

Vi aggiorneremo sulla gestione dei biglietti di Lecce-Inter nei prossimi giorni.

