Al via il Festival di Sanremo 2024. Cinque le serate in scena in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo, da martedì 6 a sabato 10 febbraio. 30 gli artisti in gara. Alla direzione artisti e conduzione c’è Amadeus, confermato per il suo quinto anno. Al suo fianco, alcuni co-conduttore d’eccezione.

Si parte da Marco Mengoni, la prima serata. Qui sotto il programma di Sanremo 2024, serata per serata.

Prima serata, martedì 6 febbraio

Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Co-conduttore della prima serata: Marco Mengoni.

Ospiti: la sciatrice Federica Brignone; Tedua, in collegamento dal palco allestito sulla Costa Smeralda; Lazza, che si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo. Ci sarà il collegamento con Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi dal glass box di Viva Rai2!



Seconda serata, mercoledì 7 febbraio

Interpretazione-esecuzione di 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi 15 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Giuria delle Radio.

I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata.

Terza serata, giovedì 8 febbraio

Interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Giuria delle Radio.

I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre Serate determinerà poi una classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Quarta serata, venerdì 9 febbraio

Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 30 Artisti.

Saranno comunicati al pubblico gli Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di Serata. L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Quinta serata, sabato 10 febbraio

Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti.

Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente Quarta Serata.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti. Verrà comunicata al pubblico la nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti.

Riproposizione – attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video – delle 5 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata nella suddetta nuova classifica generale.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.