Oggi 6 febbraio la Carta del Docente non funziona e, a dire la verità, già da qualche giorno l’applicativo del Ministero dell’Istruzione presenta dei problemi, almeno per alcuni utenti. Le difficoltà non permettono il normale utilizzo del servizio che viene dunque inibito in molti casi, mancando del tutto la possibilità di accedere alla relativa piattaforma web pensata per i docenti.

In che modo la Carta del Docente non funziona da qualche ora per alcuni? Come tutti sanno, l’accesso al servizio che consente di creare e gestire buoni per acquisti di vario tipo per i docenti è possibile con uno Spid ma pure con l’ausilio della carta d’identità elettronica. Proprio nel tentativo di login con l’identità digitale, sta capitando a molti di non riuscire ad entrare nella propria sezione riservata. Si visualizzano più messaggi di errori: il più diffuso di questi è quello presente nell’immagine di apertura articolo e sottolinea, in sostanza, l’impossibilità di stabilire una connessione con la piattaforma del ministero preposto all’istruzione. A nulla valgono i vari tentativi e non sembrerebbe essere neanche questione di una specifica tipologia di Spid rispetto ad un’altra.

Come comportarsi dunque oggi se la Carta del Docente non funziona e si ha l’assoluta necessità di accedere alla propria area per creare e poi utilizzare un buono? Tra gli utenti impattati dai problemi attuali, sembra essere abbastanza condivisa una soluzione di accesso alternativa. Invece di utilizzare lo Spid per l’autenticazione, la stessa procedura effettuata con la carta d’identità elettronica non restituirebbe il medesimo errore. Potrebbe dunque essere utile, se non del tutto risolutivo, procedere proprio in questo modo per entrare nella propria area, senza più intoppi.

In queste ore la situazione relativa ai problemi appena raccontati è in divenire. La speranza è che i malfunzionamenti comunque diffusi vengano affrontati a monte, magari con qualche intervento tecnico immediato e risolutivo.

Continua a leggere su optimagazine.com