Dopo che gli smartphone OPPO Reno 11 e 11 Pro sono stati presentati lo scorso novembre 2023, precisiamo che presto saranno affiancati da un terzo modello della serie, ovvero l’OPPO Reno 11F 5G. Molto probabilmente verrà introdotto con il nome di OPPO F25 nel mercato indiano. Lo smartphone, identificato dal numero di modello CPH2603, è stato recentemente avvistato nel database di Geekbench, mostrando le sue prestazioni. Scopriamole insieme.

Secondo i risultati ottenuti da Geekbench, l’OPPO Reno 11F 5G ha ottenuto un punteggio di 897 nel test single-core e 2329 nel test multi-core, suggerendo prestazioni robuste. Sotto la scocca presenta un processore MediaTek Dimensity 7050, con una GPU Mali-G68 MC4 e 8GB di RAM. Ad aumentare il suo fascino c’è il fatto che funzionerà con l’ultimo sistema operativo Android 14 appena estratto dalla scatola. L’attesa per l’OPPO Reno 11F 5G è già alta in Indonesia, dove è attualmente disponibile per il pre-ordine, offerto in due accattivanti varianti di colore, rosa e verde. Un recente teaser dell’OPPO F25, che è un re-brand del Reno 11F 5G, ha rivelato caratteristiche principali tra cui una fotocamera principale da 64MP e il supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC da 67W.

Anche se le altre specifiche sono ad oggi ancora ignote, l’OPPO Reno 11F dovrebbe sfoggiare un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. In merito alle funzioni di sicurezza, troviamo uno scanner di impronte digitali in-display e grado di protezione IP65. Anche il comparto fotografico risulta interessante, con una configurazione che include una fotocamera principale da 64MP con un sensore OV64B, un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8MP e un sensore macro da 2MP. Si dice, inoltre, che nella parte anteriore ci sia un sensore da 32MP. Il device dovrebbe essere alimentato da una grande batteria da 5000mAh.

