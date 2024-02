Dovrebbe essere molto vicina l’uscita dei biglietti di Bologna-Inter, alla luce di alcune indicazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina. Nello specifico, si parla con insistenza di un match in programma tra più di un mese, visto che la partita si giocherà durante il weekend del 10 marzo e potrebbe dire tanto sulla lotta scudetto, essendo una delle ultime trasferte realmente insidiose per la squadra di Inzaghi. Insomma, facile prevede il sold out per il Dall’Ara, con prevendita destinata a partire prima di altre partite che si disputeranno nelle prossime settimane, a partire dalla sfida tra Frosinone e Roma che abbiamo analizzato nei giorni scorsi.

Le ultime previsioni sull’uscita dei biglietti di Bologna-Inter: appuntamento più vicino del previsto

Come ormai sanno i nostri lettori, ci sono società che si anticipano moltissimo rispetto alle normali tabelle di marcia di altri club, mentre questi ultimi sono soliti far scattare la vendita solo a ridosso delle singole partite. Analizzando il sito ufficiale del club rossoblu, si scopre ad esempio che siano già disponibili i ticket per la partita contro il Bologna, prevista tra poco meno di tre settimane. Per questa ragione, ci sono elevate probabilità che i biglietti di Bologna-Inter si possano acquistare già a metà febbraio, considerando anche la portata dell’evento in questione.

Alla luce della classifica delle due squadre e di un andamento in campionato che sta andando per entrambe ben al di là delle previsioni estive, non si fa fatica ad immaginare il pienone. Di sicuro, ci sarà invasione interista anche nei settori destinati ai tifosi di casa, come spesso accade in altri stadi italiani. Del resto, il settore ospiti il cui sblocco dovrebbe avvenire solo in un secondo momento, non superà le 2.500-3.000 unità, motivo per il quale in tanti ripiegheranno su altre aree dell’impianto.

Vi aggiorneremo appena si avranno informazioni ufficiali a proposito della vendita dei biglietti di Bologna-Inter, probabilmente anticipata al 9 marzo per gli impegni dei nerazzurri in Champions League.

