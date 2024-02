Ancora attuale una non recentissima truffa WhatsApp. La truffa del messaggio WhatsApp sta sempre più spopolando in Italia, con picchi altissimi di persone truffate già da inizio anno. Un metodo che sta creando scompiglio tra diversi utenti che usano quotidianamente WhatsApp e che purtroppo sembra essere anche molto efficace per hacker e truffatori. Il tutto parte da un messaggio WhatsApp che inizialmente può risultare anche abbastanza innocuo, chiedendo insomma al destinatario di rimandargli un codice inviato per sbaglio e contemporaneamente arriva anche un sms con tale codice.

Nuovamente attuale la truffa WhatsApp che ruba dati mentre crediamo di aiutare un amico

Dunque, non solo finte email, come quelle esaminate nel weekend, ma anche altre tipologie di minacce. Il punto è che, procedendo a quest’invio, ecco che si verrà truffati immediatamente, dando la possibilità agli hacker di prendere pieno possesso del vostro account WhatsApp. Come fanno questi cyber criminali ad ingannare gli utenti di WhatsApp? Il messaggio non arriva da una persona sconosciuta, ma da un contatto che effettivamente il destinatario conosce e che già è stato a sua volta truffato.

Inconsapevole di ciò ci si fida, rischiando ovviamente di cadere nella trappola dei truffatori. Si avvia così un processo che inganna tantissimi utenti e purtroppo sono sempre di più coloro che ci cascano. A volte, pur ritrovandosi un numero non presente in rubrica, ci si spaccia per parenti o amici che chiedono aiuto, ma inviando questo codice a sei cifre si cade nella rete dei truffatori. Il consiglio è ovviamente quello di non rispondere a messaggi WhatsApp che chiedono di inviare un determinato codice, ma se ci si ritrova immischiati nella truffa è opportuno avvertire subito i propri contatti e le forze dell’ordine.

Per provare a recuperare il proprio profilo si può accedere a WhatsApp con il proprio numero di telefono e verificare l’account inserendo il codice a 6 cifre inviato tramite sms. In questo modo chiunque stia usando l’account verrà automaticamente disconnesso. Se però non si riesce a ricevere tale codice è probabile che l’abbiano fatto già i cyber criminali. Il consiglio resta sempre quello di non rispondere a messaggi sospetti su WhatsApp. Occhi aperti, dunque, con la truffa WhatsApp del momento.

