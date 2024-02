Il Samsung Galaxy S24 è tra noi e il prezzo del Samsung Galaxy S23 irrimediabilmente cala a picco, per la gioia di chiunque stia puntando proprio a questo dispositivo in questo periodo dell’anno. In particolare, per la variante standard di base del telefono, si potrà portare a casa un vero e proprio affare con l’acquisto in questo primo lunedì di febbraio.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S23 è un lontanissimo ricordo. Rispetto al valore commerciale attualmente stimato di 883 euro, il dispositivo è ora acquistabile al valore di soli 587 euro in questo momento. Il risparmio effettivo è di circa 300 euro, dunque l’opportunità è concreta e reale per ottenere un dispositivo di fascia alta non più recentissimo ma, in ogni caso, con una scheda tecnica ed un supporto tecnico ancora di altissimo livello.

Le speciali condizioni economiche appena indicate si riferiscono al modello di Samsung Galaxy S24 con 128 GB di capacità di memoria e, almeno al momento di questa pubblicazione, alla sola variante nella colorazione classica Phantom Black. La consegna del telefono è pure prevista in tempi molto celeri per chiunque voglia approfittare dell’occasione: acquistando oggi questa soluzione, il telefono dovrebbe giungere a casa non oltre il giorno 8 febbraio.

Il Samsung Galaxy S23 potrebbe ricevere, nei prossimi mesi, almeno alcune delle funzionalità AI ora di scena sui Samsung Galaxy S24. Dunque il suo acquisto in questo m omento dell’anno caratterizzato da diverse promozioni potrebbe essere davvero una scelta sensata e conveniente. La decisione finale non è stata ancora presa da Samsung, visto che sono in corso i test per verificare proprio la sostenibilità delle opzioni AI anche su telefoni più datato, ma gli sforzi profusi dal produttore potrebbero davvero portare al risultato sperato da molti attuali e futuri possessori del dispositivo di punta del 2023.

