L’ultimo smartphone low cost Redmi A3 di Xiaomi è stato avvistato su un sito web di shopping marocchino. L’elenco ha rivelato le specifiche chiave, i prezzi e la confezione di vendita al dettaglio del dispositivo. Andiamo subito a scoprire insieme i dettagli tecnici e caratteristiche.

Secondo la scheda tecnica condivisa del prossimo budget phone di Xiaomi, il Redmi A3, è caratterizzato da un ampio display liscio LCD da 6,71 pollici con una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) che supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz, campionamento del tocco a 120Hz, rapporto in 20:9 e luminosità di picco di 400 nit; mentre il pannello posteriore avrà un design posteriore in vetro premium. Il suo schermo ha anche la protezione Corning Gorilla Glass. Per quanto riguarda le prestazioni, sotto la scocca il dispositivo dovrebbe offrire ai suoi utenti un processore MediaTek per un totale di 8GB di RAM (4GB integrati + 4GB virtuali) e uno spazio di archiviazione da 128GB. Lo smartphone supporta anche un’archiviazione espandibile fino a 1TB.

Per quanto riguarda l’autonomia, il device è alimentato da una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida di tipo C da 10W. Con lo smartphone viene fornito anche un adattatore di ricarica da 10W, assolutamente gratuito. Quanto al comparto fotografico, il Redmi A3 dovrebbe sfoggiare sul retro un sensore da 13MP e una selfie-cam da 8MP. Lato software, esegue il sistema operativo Android 13 Go Edition. Per quanto riguarda il prezzo, la variante di archiviazione da 4/128GB del Redmi A3 ha un costo di MAD 1.170,00 e dovrebbe arrivare in tre opzioni di colore, tra cui Green, Black e Blue. Tuttavia, occorre tener presente che il dispositivo deve ancora essere elencato sul sito Web marocchino ufficiale di Xiaomi.

