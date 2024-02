Si registrano in questi giorni i primi inevitabili problemi anche con il Samsung Galaxy S24. Nonostante si parli di un top di gamma appena arrivato sul mercato, al punto che in Italia pare ci siano ritardi con le spedizioni secondo i primi bollettini che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, evidentemente qualche intoppo dovrebbe essere venuto a galla. Importante capire come stiano le cose, alla luce di un’anomalia che con ogni probabilità verrà affrontata e superata già nel corso dei prossimi giorni, stando almeno ad alcuni segnali che arrivano direttamente dal colosso asiatico.

Massima attenzione ai problemi con la fotocamera del Samsung Galaxy S24: aggiornamento in uscita anche in Italia

Sostanzialmente, dobbiamo fare grande attenzione ai problemi che sono venuti a galla di recente con la fotocamera del Samsung Galaxy S24, su stessa ammissione del produttore coreano. Come riporta questa mattina SamMobile, non a caso, dovrebbe esserci già un aggiornamento in arrivo. Quali sono le anomalie trapelate fino a questo momento? Si parla con insistenza di malfunzionamenti relativi al rumore e al banding nel cielo in condizioni di scarsa illuminazione, fino ad arrivare a quella che è stata definita una parziale sovraesposizione in condizioni di luce diurna.

I difetti appena citati non sono stati riconosciuti nel dettaglio dall’azienda, ma un esponente del brand ha risposto all’interno del forum ufficiale di Samsung, facendo sapere che i tecnici sono impegnati nel rilascio a breve termine di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S24, con la chiara intenzione di archiviare in via definitiva alcuni bug venuti galla negli ultimi tempi.

Va detto che, secondo alcune fonti, un primo aggiornamento per i Samsung Galaxy S24 in questo senso potrebbe arrivare già durante il mese di febbraio. Addetti ai lavori ritengono che questo mese ci possa essere addirittura una doppia patch per il pubblico che ha deciso di puntare immediatamente sui nuovi dispositivi Android.

