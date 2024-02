Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone pieghevole ad elevate prestazioni, con un design di punta e caratteristiche tecniche notevoli, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata al Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, in ottima offerta su Amazon. Grazie al super sconto del 20%, il dispositivo lo porterete a casa al prezzo di soli 994 euro (invece di 1249 euro di listino), in versione italiana, nel bellissimo colore Graphite, con caricatore in omaggio, grado di certificazione IPX8 e con una capacità di memoria interna da 256GB. Il pieghevole è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata ai principali dettagli tecnici e caratteristiche.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 5G presenta un display interno Infinity Flex Dynamic AMOLED da 6,7 pollici (con risoluzione 1080 × 2636 pixel, 425ppi), mentre il display di copertura è un Super AMOLED da 1,1 pollici (risoluzione 300 × 112, pixel 303ppi) e protezione Gorilla Glass Victus 2; le dimensioni da aperto sono 167.3×73.6×7.2/6.9mm, mentre da chiuso misura 87.4×73.6×17.3/15.4mm, con peso di circa 183gr. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), e GPU Adreno 740, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Quanto all’autonomia, il device è alimentato da una batteria da 3700mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy Z Flip5 5G offre una doppia camera con un sensore principale da 12MP (f/1.8, OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2); davanti, una selfie-cam da 10MP (f/2.2). Lato software, il telefono pieghevole esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia One UI 5.1.1. Dal punto di vista della connettività, il device offre Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e porta USB Type-C 3.2.

