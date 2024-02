Alcune settimane fa, il colosso di Seul ha presentato la serie Samsung Galaxy S24, dotata di diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la traduzione linguistica in tempo reale durante le chiamate vocali, il riepilogo delle note, l’assistenza grammaticale durante la messaggistica e l’editing delle immagini basato sull’intelligenza artificiale. Di solito, alcune nuove funzionalità vengono rilasciate sui telefoni Galaxy esistenti, ma il produttore asiatico non ha rivelato se tali funzionalità AI arriveranno sui telefoni di fascia alta esistenti.

Come riportato da “SamMobile“, ora abbiamo alcune informazioni a riguardo. Secondo il sito Web di Samsung (tramite @tarunvats33), il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Circle To Search, Live Translation, Note Assist e Photo Assist. Il sito Web afferma che tali funzionalità arriveranno presto, ma non ha una sequenza temporale specifica. In una tabella comparativa, l’azienda sudcoreana suggerisce che queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale non arriveranno sui Samsung Galaxy S22 Ultra, Z Flip 4 e Z Fold 4. È probabile che non arrivino sui Samsung Galaxy A34 e A54.

Il colosso di Seul potrebbe rilasciare queste funzionalità AI sulla serie Samsung Galaxy S23 con l’aggiornamento One UI 6.1. L’azienda sudcoreana ha annunciato che la One UI 6.1 verrà rilasciato sugli smartphone e tablet compatibili entro la fine della prima metà dell’anno. Circle to Search è una funzione che vi consente di cercare tutto ciò che corrisponde al contenuto su qualsiasi parte dello schermo. È gestito da Google ed è estremamente simile a Google Lens, ma funziona più velocemente. La funzionalità è stata rilasciata sulla serie Pixel 8 pochi giorni fa. La traduzione dal vivo consente la traduzione linguistica in tempo reale durante le chiamate vocali e può tradurre da una lingua ad un’altra per i chiamanti su entrambi i lati della telefonata. La funzione Note Assist può riassumere il testo all’interno di Samsung Notes e organizzarlo in modelli di facile lettura. La funzione Photo Assist utilizza l’intelligenza artificiale per consentirvi di regolare l’angolazione delle immagini e riempire lo spazio vuoto con contenuti di intelligenza artificiale generativa per adattarli alla scena. Vi consente, inoltre, di selezionare oggetti in una foto e regolarne la posizione o le dimensioni, nonché di rimuovere oggetti o persone indesiderati dall’immagine.

