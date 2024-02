Un nuovo SMS INPS è in circolazione in questa primissima parte di febbraio. Esattamente come accaduto anche nel recente passato, non si tratta di una comunicazione ufficiale dell’ente previdenziale, semmai di un tentativo ben organizzato di truffare delle ignare vittime (magari particolarmente in ansia per sussidi e benefici percepiti negli ultimi tempi).

La tipologia di SMS INPS in arrivo sui telefoni degli italiani è quella presente ad inizio articolo. La nota fa riferimento ad un beneficio percepito ma che rischia di essere perso per la mancanza di alcune verifiche. Proprio per questo motivo, si innesca il panico nel destinatario del messaggio: quest’ultimo, per paura di vedersi togliere qualche contributo, cade nella trappola preparata ad hoc da truffatori senza scrupoli. La minaccia risiede nel collegamento ipertestuale presente nel messaggio. Il link non riconduce a nessuna sezione della piattaforma INPS ufficiale, semmai ad una sua copia quasi esatta. Qui si innesca infine il raggiro vero e proprio: l’utente è chiamato a compilare uno o più form con dati altamente sensibili. Una volta fornite, queste informazioni vanno a riempire i database di cyber criminali per essere utilizzate con scopi non certo leciti.

L’unico modo per proteggersi dall’ultimo degli SMS INPS è quello di non dare peso alla comunicazione in alcun modo. Nel dubbio che un proprio beneficio sia in pericolo, potrebbe essere utile contattare l’ente previdenziale attraverso i suoi canali ufficiali e ogni perplessità potrà essere superata. Ad ogni modo, anche per il futuro, sarebbe utile ricordare che l’INPS non comunicherà mai la perdita di qualche ausilio proprio in questo modo, tanto meno con un messaggio contenente un link. Messaggi di questo tipo saranno sempre riconducibili a truffe molto pericolose. Riconoscerle è alla base della propria sicurezza online per proteggersi da qualsiasi tentativo di phishing più o meno pericoloso.

