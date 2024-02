Se le foto dei Samsung Galaxy S24 sono ottenute con l’ausilio dell’AI e dunque dell’intelligenza artificiale possono definirsi reali? Prima che si monti, per quest’anno, una nuova polemica simile a quella del recente passato sugli scatti alla luna generati dai top di gamma, la questione è stata affrontata preventivamente da un “pezzo grosso” del produttore asiatico. Intervistato dal sito di settore TechRadar, l’EVP di Samsung Patrick Chomet ha affermato (senza particolari mezzi termini) che non esiste un’immagine davvero reale al giorno d’oggi, quando la si ottiene con uno dispositivo avanzato,

Non è solo questione di Samsung Galaxy S24, sebbene l’ultimo nato di casa Samsung sia un punto di non ritorno per la fotografia mobile, grazie proprio all’intelligenza artificiale. Tutti i marchi di smartphone oggi integrano opzioni sempre più avanzate per migliorare ogni scenario: parliamo delle più elementari tecniche di acquisizione multi-frame per ridurre il rumore negli scatti ma anche di quelle per migliorare la luminosità e acquisire una gamma di colori dinamica più ampia. Ancora, oramai tutti i device riconoscono automaticamente le scene e di conseguenza regolano i parametri di scatto come i colori, il contrasto, la tonalità della pelle, il bilanciamento del bianco e molto altro ancora. Insomma, già da tempo, ogni foto è ben diversa dalla realtà dei fatti: ora l’AI ha solo amplificato questo stato delle cose.

La tecnologia AI a disposizione per le foto dei Samsung Galaxy S24 è innovativa e rappresenta un plus inequivocabile. Gli elementi hardware del telefono sono in grado di catturare al meglio i momenti ma poi, proprio l’intelligenza artificiale, riesce a fornire una nuova realtà, ovvero esattamente quello che vogliono gli utenti finali. Insomma, parlare di foto irreali ottenuti con i nuovi telefoni è un discorso alquanto anacronistico e illogico secondo la stessa Samsung. Il suo impegno, anche per il futuro, sarà quello di garantire ai clienti la migliore esperienza possibile con gli scatti, anche se sempre più “modificata”.

